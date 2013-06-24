У липні 2024 року ВВП України зріс на 2,7% [±1%] порівняно з торішнім липнем. У підсумку за сім місяців цього року зростання ВВП оцінюють на рівні 4,0% [±1%] порівняно з аналогічним періодом торік. Такі дані оприлюднило Міністерство економіки.

«У липні економіка працювала в умовах віялових відключень електроенергії через її дефіцит. Це ускладнювало економічну активність підприємств на тлі зростання витрат і споживачів товарів та послуг. Проте економіці вдалося нівелювати негативний вплив дефіциту електроенергії. Цьому сприяли високий рівень адаптивності бізнесу до складних умов і досвіду реагування на такі виклики. Окремі підприємства забезпечили собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту. Позитивного ефекту для зростання ВВП додали ранній початок збирання врожаю озимих культур, стабільна робота українського морського коридору та бюджетне фінансування будівництва інженерних споруд», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, динаміка зростання економіки за перші сім місяців 2024 року на рівні 4,0% відповідає оновленомуурядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікують на рівні 3,5%. Однак дефіцит кваліфікованих фахівців негативно позначається на очікуваннях бізнесу і стримує його економічну активність.

Юлія Свириденко зазначила, що в липні збереглася позитивна динаміка внутрішньої торгівлі завдяки поступовому зростанню споживчого попиту. Відновлювалася і будівельна галузь, де головними драйверами зростання стали бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної відбудови, а також ремонтів дорожнього покриття на аварійних ділянках.

Упродовж липня відбувалося істотне зростання у сільському господарстві. Основним чинником стало збільшення обсягів збирання врожаю озимих культур. Через погодний чинник вдалося розпочати збиральну кампанію раніше. У тваринництві позитивна динаміка зберігається внаслідок стабільного попиту на внутрішньому ринку та державної підтримки виробників. Проте збільшення витрат на використання резервного живлення негативно позначається на виробників продукції птахівництва.

У промисловості підприємства зберігають виробничу активність завдяки прямому імпорту електроенергії та наявному досвіду реагування на енергетичні виклики. Але збільшення витрат на забезпечення альтернативних джерел постачання електроенергії стримує зростання виробництва.

Ключовими нерозв’язаними проблемами залишаються високі безпекові ризики, а також наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів. За прогнозами, це може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми і складна ситуація на ринку праці.

Джерело: Міністерство економіки