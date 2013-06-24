Більш ощадливе споживання електроенергії в пікові години знизить навантаження на енергосистему та дозволить уникнути відключень. Обмеження електроспоживання наразі застосовуються тільки на Харківщині та у Кривому Розі, які найбільше постраждали внаслідок нещодавніх масованих ракетно-дронових атак ворога. Про це зазначив Голова Держенергонагляду України Руслан Слободян в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, попри складну ситуацію енергосистема України працює стабільно. У певні години спостерігається дефіцит електроенергії, який компенсується шляхом імпорту з ЄС. Водночас економне споживання електроенергії в певні години доби залишається в пріоритеті. А саме у ранковий та вечірній піки навантаження на енергосистему – з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

«Йдеться не про відмову від споживання електроенергії, а про більш ощадливе, розсудливе її використання. Зокрема, це стосується перенесення використання енергозатратних приладів, наприклад бойлера чи пральної машини, із пікових годин на інший час доби, вимкнення освітлення в приміщеннях, де нікого немає тощо», – наголосив він.

Очільник Держенергонагляду зазначив, що оскільки значну частину маневрової генерації, яка здійснювала балансування у ці години, пошкоджено внаслідок обстрілів, зараз доводиться імпортувати електроенергію з країн ЄС. Руслан Слободян закликав населення та бізнес більш економно та виважено споживати електроенергію.