Відповідно до Закону №12245 від 16 січня 2025 року, прийнятого Верховною Радою України, Єдиний портфель публічних інвестицій держави формуватиметься з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами, в основі якої є екосистема DREAM. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Таким чином система стає банком публічних інвестиційних проектів. Порядок функціонування та складові системи будуть визначатися Урядом.

Закон визначає поняття та процедури планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

“Рішення Парламенту щодо використання DREAM як єдиної платформи для публічних інвестиційних проектів є надзвичайно важливим в контексті подальшої реалізації реформи управління публічними інвестиціями. Наша мета – створити зрозумілі умови для всіх сторін, які беруть участь у процесі відновлення України, в основі якого прозорість і підзвітність використання коштів. Це є важливим як для наших міжнародних партнерів, так і для громадськості. Наразі 787 інвестиційних проектів поданих на розгляд через екосистему, затверджені Стратегічною інвестиційною радою для включення до Єдиного портфеля інвестиційних проектів. Також, вся інформація щодо проектів доступна для моніторингу через цифрову платформу”, – сказав Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Відповідно до Дорожньої карти управління публічними інвестиціями, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство фінансів та Міністерство економіки спільно з Проектним офісом DREAM працюють над розробкою концепції електронної системи. Крім того, триває оновлення функціоналу екосистеми, що забезпечить зручний, ефективний та підзвітний процес управління публічними інвестиціями для всіх залучених сторін.

Також триває робота щодо формування методології планування, пріоритезації та відбору публічних інвестиційних проектів, відповідно до стратегічних пріоритетів та потреб держави.

Зі свого боку команда Проектного офісу DREAM забезпечить інформаційну та технічну підтримку для громад, обласних військових адміністрацій та центральних органів виконавчої влади, які створюють проекти на базі екосистеми. Зокрема, вже триває розробка навчальних курсів, програм та інформаційних довідок щодо етапів реформи управління публічними інвестиціями, роботи з оновленим функціоналом системи.