Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
На ринку України наразі представлені як тепличні, так і ґрунтові томати. Великі торговельні мережі навіть у розпал літа надають перевагу саме томатам, вирощеним у закритому ґрунті – завдяки тепличним господарствам вони стабільно надходять у продаж року, не так швидко псуються, а споживачі – хто про них думає? Єдине що – багато які продавці скромно замовчують, що товар у них тепличний…
Втім, як зазначають аналітики ресурсу EastFruit, пропозиція тепличних томатів скорочується, що спричиняє підвищення цін. Так гуртові ціни на рожеві томати зросли до 35 гривень за кілограм (у роздріб, певна річ, значно вище), на звичайний червоний круглий – 27 – 30 гривень.
Натомість зростає пропозиція ґрунтових томатів, але оптовики ними мало цікавляться із зазначених вище причин, зустріти їх вірогідніше на базарі, і то не у крупних перекупників. Але на базарі ціни орієнтуються на тепличні томати у крамницях. Тож загалом ціни томатів в Україні цього сезону вищі, ніж у сусідніх країнах за винятком Росії – там взагалі вся городина дорожча.
Абрикоси ж продовжують дорожчати, гуртові ціни сягають 40 гривень за кіло, відсотків на сорок більше, ніж у той самий час торік. При цьому фахівці плодоовочевого ринку припускають, що ціни на кісточкові зростатимуть і надалі. Виробники стверджують, що причиною цього є сезонне скорочення пропозиції – мовляв, продаж ранніх сортів вже завершується. Тобто, ота обмежена кількість напівзеленого дріб’язку, який бачили у продажу під назвою абрикосів – це і був пік сезону, а ви й не помітили!
Таку жалюгідну картину, за словами виробників, спричинило різке падіння врожайності через несприятливі погодні умови цьогорічної весни – спочатку через раннє потепління дерева почали цвісти раніше, ніж зазвичай, а кількаразові приморозки у квітні знищили зав’язь. Через це господарства південних регіонів втратили до половини урожаю абрикосів та інших кісточкових.