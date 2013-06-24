Поновлення Україною експорту електроенергії до європейських країн — це доказ невдачі рф в намаганні зруйнувати українську енергосистему, переконаний міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго нагадав, що Україна навіть в умовах війни експортувала електроенергію до європейських країн, проте з огляду на початок масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури була вимушена припинити постачання з 11 жовтня 2022 року.

«І зараз ми відновили експорт. Це наша відповідь на російські варварські атаки, доказ того, що в держави-терориста нічого не вийшло з погляду знищення нашої енергетичної системи. І зараз ми сподіваємся вийти на ті обсяги експорту, які були торік. Плануємо і вестимемо переговори про їх збільшення, тому що нині резерв у системі дає змогу це зробити», — цитує слова урядовця Міністерство енергетики.

Герман Галущенко підкреслив, що ключове завдання — забезпечити внутрішні українські потреби в електроенергії, і в разі зміни ситуації експорт може бути зупинено: «Безумовно, не може йтися про експорт електроенергії в умовах, якщо не буде забезпечено належний рівень генерації».

Міністр зазначив, що прибутки від експорту електроенергії дадуть змогу залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичних об’єктів, які було зруйновано або пошкоджено внаслідок російських атак.

«На жаль, ми не бачимо можливості повністю закрити за рахунок експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону. Тут є інші рішення, які обговорюють. Але, безумовно, можливість отримання коштів від експорту дасть змогу фінансово підживлювати наші генерації й компанії для того, щоб мати ресурс», — додав він.

Герман Галущенко зазначив, що заплановано збільшення перетинів між Україною та Польщею, що дасть змогу наростити обсяги експорту.