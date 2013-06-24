У березні Україна експортувала товарів на понад $3,6 млрд — це на 4,5% більше, ніж у березні торік, і на 18% більше, ніж у лютому цього року. Усього за перший квартал 2025 року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $9,9 млрд. Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

«Попри скорочення експорту в перші два місяці року, в березні нам вдалося вийти на позитивну динаміку. Істотне зростання експорту в березні порівняно з лютим цього року стало можливим завдяки збільшенню постачання агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі. Так, експорт чавуну порівняно з лютим збільшився у понад 13,4 раза (на $110 млн). Експорт насіння соняшнику зріс у березні у 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки макухи збільшилися на 80,3% (на $35,8 млн), соняшникової олії — на 39,2% (на $141,6 млн)», — зазначивТарас Качка.

За попередніми даними, експорт товарів з початку року сягнув майже $9,9 млрд.

«Попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість. Торік у березні ми експортували майже 11,9 мільйона тонн на суму $3,46 мільярда, а в березні цього року — 9,9 мільйона тонн на $3,62 мільярда. Тож поступово зростає частка товарів з більшою доданою вартістю, а це означає, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди й виходить на зовнішні ринки», — наголосивТарас Качка.

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі ($407,7 млн), Туреччини ($294,3 млн), Італії ($231,8 млн), Німеччини ($196,3 млн), Китаю ($189,4 млн) та Іспанії ($185,7 млн).

Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. Загалом у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,04 млрд (на 6,1% більше, ніж у лютому), повідомляє Мінекономіки.