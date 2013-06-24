За підсумками серпня український експорт у країни ЄС майже досяг довоєнного рівня, а за підсумками І—ІІІ кварталу навіть перевищить відповідні довоєнні показники. Це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

«На сьогодні торгівля між Україною і Європейським Союзом фактично відновилася. У серпні експорт у ЄС становив 90% рівня експорту, зафіксованого в серпні 2021 року. А за три квартали 2022-го ми експортували в ЄС, попри війну, навіть на кілька відсотків більше, ніж за І—ІІІ квартали 2021 року», — зазначив він. Торговельній активності експортерів сприяли кроки, які здійснили країни ЄС та уряд України. Зокрема, скасування квот та мит Європейським Союзом спростило експорт аграрної продукції. Надзвичайно сприяли пожвавленню торгівлі лінії солідарності, які Єврокомісія започаткувала для України, і посилення спроможності митної інфраструктури. Із 1 жовтня запрацює митний безвіз, що дасть змогу вантажам ще швидше проходити кордони із країнами ЄС.