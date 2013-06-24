У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. Україна експортувала товарів за місяць на понад $3,8 млрд — на 18,7% більше, ніж у вересні. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Істотне зростання експорту в жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції. Так, експорт агропродукції зріс у жовтні за вартістю на 32,3%, а у вазі — на 33,8%. Це дало змогу збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року. Ми завдячуємо цим досягненням нашим захисникам, які забезпечують роботу морського коридору, попри загрози з боку ворога. У жовтні експорт морським транспортом зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті й на 37,1% — у вазі», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, усього з початку року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.

«З огляду на поточну динаміку експорту товарів ми з певною обережністю можемо прогнозувати, що цьогорічний експорт у грошовому еквіваленті перевищить торішні показники. Нагадаю, що він 2023 року був на рівні $36,2 млрд. Що стосується фізичних обсягів, то за десять місяців 2024-го ми вже експортували більше, ніж за весь минулий рік. Це попередньо 110 млн тонн загалом за 10 місяців поточного року проти 100 млн тонн у 2023-му», — сказала Юлія Свириденко.

Як розповівзаступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, найбільше в жовтні Україна експортувала за вартістю: олію соняшникову, сафлорову або бавовняну, кукурудзу, пшеницю, соєві боби, насіння ріпаку, залізну руду та концентрати.

Найбільше українські виробники експортували товарів у Польщу, Німеччину, Іспанію, Італію та Туреччину, повідомляє Мінекономіки.