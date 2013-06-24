Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 36,2% у січні-вересні 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Загалом, експортували 99,3 млн тонн. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, педає пресцентр Урядовий портал.

«За останні три квартали ми експортували майже 99,3 млн тонн продукції на суму $28,9 млрд, що на 6% більше, ніж за попередній період минулого року. Позитивною є динаміка експорту у вересні в порівнянні з серпня поточного року. Маємо найбільший за квартал виторг — $3,2 млрд, хоч і скорочення фізичних обсягів експорту. Тобто, зростає експорт товарів з високою доданою вартістю», — зазначила Юлія Свириденко.

Своєю чергою, заступник Міністра економіки України — Торговий представник України Тарас Качка підкреслив, що гарні показники спостерігаються в металургії за результатами 9 місяців 2024 року. Зокрема, значно зріс експорт:

напівфабрикатів з заліза — 1,5 млн тонн (+65,5% до аналогічного періоду минулого року);

плоского прокату — 1,1 млн тонн (+86,2%);

труб — 338 тис. тонн (+52,2%);

залізної руди — 25,2 млн тонн (майже удвічі більше +99,6%);

цементу — 1,3 млн тонн (+31%).

Також традиційно лідирує в експорті продукція сільськогосподарської галузі. Найбільше за 9 місяців Україна поставила на зовнішні ринки:

кукурудзи — 25,2 млн тонн (+16,2% до аналогічного періоду минулого року);

пшениці — 16 млн тонн (+42,4%);

соняшникової олії — 4,6 млн тонн;

шроту — 3,6 млн тонн;

м’яса птиці – 334 тис. тонн на $708 млн;

соків – 82 тис. тонн на $160 млн (+65%).

Зафіксовано зростання і в кондитерській галузі — за 3 квартали 2024 року на 29% збільшено постачання печива ($190 млн), на 29% — шоколаду ($169 млн) і на 28% — карамельок ($151 млн).

«У вересні почався сезон цукроваріння і маємо відновлення експорту цукру. За вересень Україна експортувала 24,7 тис. тонн цукру на $127 млн. Всього з початку року експорт цукру склав вже 476 тис. тонн на суму $282 млн. Зростання в обсягах становить 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року», — відзначив Тарас Качка.