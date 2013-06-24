За результатами березня 2025 року експорт аграрної продукції з України склав 5,4 мільйона тонн на суму 2,1 мільярда доларів США. При загальному експорті країни у 3,6 мільярда доларів США частка агропродукції становить 58%. Ключові позиції — кукурудза та соняшникова олія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Топ-5 категорій експорту:

Кукурудза — 514 млн дол. США / 2,4 млн т

Соняшникова олія — 503 млн дол. США / 441 тис. т

Пшениця — 254 млн дол. США / 1,1 млн т

Соєві боби — 150 млн дол. США / 370 тис. т

М'ясо птиці — 95 млн дол. США / 41 тис. т

Порівняно з березнем 2024 року спостерігається зростання вартості експорту на 87 мільйонів доларів США (+4%). Це стало можливим завдяки збереженню в експортній структурі сильних позицій більш маржинальних товарів — соняшникової олії, соєвих бобів та м'яса птиці, а також загальному зростанню цін на агропродукцію.

«Аграрний сектор залишається опорою української економіки, забезпечуючи понад половину валютних надходжень країни в умовах війни. Наші виробники продовжують демонструвати конкурентоспроможність на світовому ринку, а Міністерство послідовно працює над диверсифікацією ринків збуту та розширенням експортного потенціалу переробної промисловості», — зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Середні експортні ціни на основні товари у березні 2025 року в розрахунку на тонну склали: кукурудза – 215 дол. США, соняшникова олія – 1 141 дол. США, пшениця – 225 дол. США, соєві боби – 407 дол. США, м'ясо птиці – 2 300 дол. США. Така цінова кон'юнктура на світових ринках сприяла збільшенню вартості українського агроекспорту.

Також спостерігається зростання експорту окремих видів продукції переробки. Зокрема, порівняно з березнем 2024 року експорт хлібобулочних виробів збільшився на 24% (до 29,5 млн дол. США, +7,7 млн дол. США), вершкового масла — на 254% (до 9,87 млн дол. США, +7,3 млн дол. США), а сирів — на 32% (до 5,3 млн дол. США, +1,4 млн дол. США).

Основними торговельними партнерами у березні стали Туреччина (270,8 млн дол. США), Італія (171,1 млн дол. США), Іспанія (170,4 млн дол. США), Єгипет (162,4 млн дол. США) та Нідерланди (121,6 млн дол. США). Загалом 36 країн імпортували українську агропродукцію в обсягах понад 10 млн дол. США.