За попередніми оцінками Мінекономіки, експорт товарів до країн ЄС за підсумками 2022 року зріс на 4,2% порівняно з 2021-м і становив близько 28 мільярдів доларів.

«Це надзвичайно важливо з огляду на диверсифікацію логістичних маршрутів, а саме таке завдання ми ставимо на майбутнє, зокрема і Планом відновлення. Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори і експорт в ЄС та відповідно менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування й повернення всіх портів. І безумовно, це важливо з огляду на подальшу економічну інтеграцію в ринки ЄС, залучення України до європейських ланцюжків доданої вартості», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Динаміка показників зовнішньої торгівлі України 2023 року формуватиметься в напрямі поступового надолуження втрат 2022-го. Бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%. Це з урахуванням ситуації, яка склалася у виробничому комплексі, з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги у світі тощо.