Українські фермери впевнено завойовують нові ринки з експорту яблука. Про це свідчить той факт, що за останні 3 роки експорт з України збільшився в 2,5 рази.
Безумовним досягненням стало те, що географія поставок яблук в позаминулому сезоні склала трохи більше 20, а в минулому сезоні цей показник виріс до 35 країн.
Розширення такої географії стає серйозним драйвером для інших галузей. І таким чином впливає не тільки на фермерів, а зачіпає галузь упаковки і машинобудування, і ми спостерігаємо економічний мультиаплікатор коли зміни в одній галузі тягнуть за собою розвиток інших.