Українські експортери отримуватимуть ліцензії в електронній формі. Це передбачено змінами до наказу Мінекономіки «Про порядок ліцензування експорту товарів».

«Робота над цифровізацією послуг, які надає держава бізнесу, — одна з ключових складових дерегуляції. Нині ми повністю переводимо отримання ліцензій експортерами в електронний формат. Працюємо над аналогічним спрощенням процедури для імпортерів. Крім того, спрощуємо сам процес отримання дозвільних документів, зменшуючи необхідну кількість документів для подачі на ліцензію», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Зміни до наказу «Про порядок ліцензування експорту товарів» передбачаютьподання документів та отримання ліцензії в електронній формі. Для підприємців залишається можливість подавати документи в паперовому вигляді.

У власному електронному кабінеті на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг підприємець має подати в електронному вигляді пакет документів. У разі ухвалення позитивного рішення ліцензія в електронному вигляді з’явиться в кабінеті заявника, зазначає Мінекономіки.