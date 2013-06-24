У липні 2024 року Україна експортувала товарів на зовнішні ринки майже на $3 млрд. Зокрема, зафіксовано новий рекорд у металургійній галузі – 219 тисяч тонн напівфабрикатів з заліза експортувала Україна у липні, що є найкращим показником за часи війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Майже на $3 млрд Україна експортувала товарів у липні поточного року. Водночас фізичний обсяг експорту в липні на 0,6% менший, ніж в червні, що пов’язано з сезонною перезмінкою в аграрних культурах, які експортуються. Загалом у липні, порівняно з попереднім місяцем, український експорт зріс на 9%. Найбільшим торговим партнером України залишається ЄС – 56% експорту з України припадає саме на європейські ринки. Лідируючі позиції серед країн-імпортерів продукції з України поза Європейським Союзом займають Китай, Єгипет, Туреччина та Індія, а також країни Середземномор’я. Зокрема, розвиток мережі угод про вільну торгівлю з країнами Середземномор’я – у пріоритеті Уряду», - зазначив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

В аграрному секторі Україна експортувала у липні:

пшениці – 1,58 млн тонн, що майже вдвічі більше, ніж в липні минулого року;

ріпаку – 277 тис. тонн, що на 13,5% більше, ніж в липні минулого року;

ячменю – 580 тис. тонн, що майже вдвічі більше, ніж в липні минулого року;

кукурудзи – 1,56 млн тонн, що на 44,4% менше, ніж в червні.

Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважають:

руди та концентрати залізні – $229 млн (2,5 млн тонн);

меблі – $37,9 млн (18,9 тис. тонн);

напівфабрикати з заліза – 219 тис. тонн ($109,4 млн), що на 83,1% більше, ніж у червні;

За видами транспорту Україна поставила товарів на зовнішні ринки у липні:

морським транспортом – 6,25 млн тонн, на 0,4% менше, ніж в червні;

залізничним транспортом – 2,6 млн тонн, на 3% менше, ніж в червні;

автомобільним транспортом – 825 тис. тонн, що на 5,5% більше, ніж у червні.

Серед держав Європейського Союзу лідерами з імпорту української продукції є Польща ($358 млн), Іспанія ($190 млн), Німеччина ($178 млн), Нідерланди ($147 млн), Італія ($136 млн).

Крім ЄС, найбільше української продукції експортується до Китаю – $175 млн (- 3,1%), Єгипту – $143 млн (+ 17,5%), Туреччини – $134 млн (+32,7%), Індії – $89 млн (+137%), Республіка Молдова – $87 млн, Ліван – $44 млн, Алжир – $39,5, США – $39,2 млн, Ізраїль – $39 млн, Індонезія – $38,5 млн.