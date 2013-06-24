У Кишиневі відбулася зустріч у форматі QUINT, що об’єднала представників України, Румунії та Молдови. Серед учасників були делегація США, яку очолив помічник Державного секретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, і делегація Європейського Союзу, яку очолила Генеральний директор з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) Магда Копчинська.

«Дунайський регіон для України — стратегічний вузол, який з повномасштабним вторгненням дав змогу зміцнити експортний потенціал не лише нашої країни, а й Молдови і Румунії. Наші спільні зусилля зосереджено на розширенні пропускної спроможності портів. Завдяки роботі у форматі QUINT вдалося відкрити повноцінний зелений коридор між пунктами пропуску «Рені» — «Джурджулешти» — «Галац». Це дало змогу прискорити доставку вантажів до румунського порту і зменшити час на контрольні процедури. Для цього з українського боку ми реконструювали пункт пропуску «Рені», а румунські та молдовські колеги запровадили скоординований конт­роль на пункті пропуску «Галац», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Українська делегація повідомила про розвиток дунайських портів. У пріоритеті не лише оптимізація роботи портів, а й розвиток залізничної та автомобільної інфраструктури, яка забезпечує доставку вантажів до портових терміналів. Наприклад, заплановано модернізацію пункту пропуску «Орлівка — Ісакча», щоб через нього могли проходити не лише пороми, а й баржі та контейнери. Також розглядають відкриття нової поромної лінії між Рені та Браїлою (Румунія). Для успіху цих проєктів потрібні інвестиції від бізнесу і міжнародних партнерів.

Окрім розвитку морських шляхів, на зустрічі обговорили розбудову автомобільних пунктів пропуску для збільшення пропускної спроможності українсько-румунського та українсько-молдовського кордонів, повідомляє Мінвідновлення.