У Національному музеї історії України запрацювала виставка «Навала. Київський постріл», присвячена обороні Києва від російських військ.

Основу експозиції становлять речі, які зібрали співробітники музею на Київщині, здебільшого у Приірпінні. Відвідувачі зможуть побачити спорядження, продукти російських солдатів, російські методички з ведення пропаганди серед населення, залишки боєприпасів, знищені або вкрадені окупантами речі і світлини, які зробили співробітники музею у зруйнованих містах і селах.

«Важко дивитися і вкотре усвідомлювати масштаби злочинів росії. Але ворога маємо знати в лице. На наших очах твориться історія. Ми зобов’язані дбайливо її збирати по шматочках. Тому раджу кожному відвідати цю виставку. Символічно, що її відкриваємо в день народження нашої улюбленої нескореної столиці. Вона вистояла. Вистоїть і Україна», — зазначає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Для загального огляду виставка доступна щодня з 10:00 до 17:00.