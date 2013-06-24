З 2015 року Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк виступають партнерами у сфері реформування охорони здоров’я. Наразі у рамках співпраці реалізуються три великі проекти, один з яких — «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». У межах візиту міжнародної місії Світового банку делегати обговорили під час зустрічі з Міністром охорони здоров’я України та представниками МОЗ досягнення проекту та подальші кроки (з урахуванням оцінки пріоритетних потреб сфери охорони здоров’я у період критичного навантаження на медичну інфраструктуру та медиків).

«Ми вдячні Світовому банку за співпрацю, надійне плече підтримки для уряду України і під час стримування пандемії COVID-19, і особливо після початку повномасштабної війни. Понад два роки ми живемо і працюємо в надскладних умовах щоденних викликів. Попри це разом з міжнародними партнерами ми продовжуємо системну роботу, направлену на трансформацію нашої системи охорони здоров’я, основна мета якої — якісна, доступна та безоплатна медична допомога для українських пацієнтів», — сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Місія почала роботу в Україні 22 квітня. У ході двотижневого візиту керівники проекту провели зустрічі з очільниками регіональних програм та відвідали медзаклади, переоснащені завдяки проекту. Координатор проекту Шуо Чжанг відзначила прогрес України у його реалізації з боку МОЗ, НСЗУ, ЦГЗ та інших залучених інституцій національного рівня, регіональних установ та закладів охорони здоров’я. За підсумками візиту місії буде сформована записка та узгоджені плани виконання проєкту. Це дозволить забезпечити неперервність надання медичних послуг українцям, а лікарі і надалі зможуть використовувати сучасне обладнання та новітні технології, працювати в гідних умовах.

Зокрема, в рамках проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» в країні почалася системна заміна обладнання для зберігання вакцин на рівні всіх регіонів країни. Створено сучасну систему зберігання вакцин із дотриманням холодового ланцюга — медзаклади та обласні центри контролю і профілактики хвороб забезпечені прекваліфікованими ВООЗ холодильниками і морозильниками — загалом 5 168 одиниць на суму 14,7 млн доларів США.

Коштом проекту закуплено 769 генераторів електроживлення різної потужності для медзакладів у всіх регіонах України. Крім того, закуплено і доставлено 24 сучасні комп’ютерні томографи для лікарень у 16 областях України, 2 ангіографічні системи для нейрохірургічних втручань та 32 апарати УЗД.

На етапі закупівлі та постачання перебувають: 50 систем для деконтамінації епідемічно небезпечних медичних відходів; понад 1 300 одиниць лабораторного обладнання для регіональних центрів контролю і профілактики хвороб та 300 наркозно-дихальних апаратів.

Усі заходи МОЗ України, які підтримує Світовий банк, спрямовані на забезпечення доступу до якісної, кваліфікованої і безвідмовної медичної допомоги для всіх українців на всіх рівнях.

Загальний обсяг позики Світового банку за проектом «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» та двох додаткових фінансувань до нього становить 331,4 млн доларів США, з яких вже використано 302 млн доларів США (91 %). З них 241,2 млн доларів США використано на придбання вакцин проти COVID-19, решта — на посилення спроможності системи громадського здоров’я України щодо запобігання, своєчасного реагування на спалахи інфекційних захворювань, а також посилення спроможності закладів охорони здоров’я щодо діагностики та лікування.

Нагадаємо, з 2015 року Міністерство охорони здоров’я Україна та Світовий банк є партнерами у сфері реформування охорони здоров’я. Наразі у рамках співпраці реалізуються три великі проекти: «Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей», «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».

Довідково

Місія Світового банку з підтримки впровадження спільного із Міністерством охорони здоров’я України проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» та двох додаткових фінансувань до нього перебувала в Україні з 22 квітня по 2 травня. До її складу увійшли керівник програм охорони здоров’я в Україні Якуб Какєтек, старший спеціаліст із охорони здоров’я, координатор проекту Шуо Чжанг, консультант Світового банку з управління проектом Христина Пак. Українську сторону представляла команда фахівців МОЗ, Центру громадського здоров’я України, Національної служби здоров’я України та консультанти Групи впровадження спільних зі Світовим банком проектів. Очолив делегацію координатор проектів – заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.