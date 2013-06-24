Менше ніж за тиждень від запуску електронної черги перетину кордону послуга повноцінно працює на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Наразі всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до запису в електронній черзі. Загалом, в онлайн-черзі очікує на перетин кордону понад 12 тисяч вантажівок. Про це повідомляє Урядовий портал.

«З початку запуску послуги ми мали пункти пропуску, де рух по електронній черзі почався одразу, та ті, де варто було почекати закінчення живої черги, що накопичилась раніше. На вихідних жива черга закінчилась на “Раві-Руській” та “Краківці”, таким чином всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до єЧерги. За тиждень дії послуги вже 9500 вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі», – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Станом на ранок 15 травня, найбільша електронна черга нараховується на МАПП “Рава-Руська – Хребенне” – більше 2800 вантажівок. Також більше 2 тисяч транспортних засобів онлайн очікує на перетин кордону через пункти пропуску “Краківець – Корчова” та “Ягодин – Дорогуськ”. Рух на останньому вже розблокований.

Загалом, з часу початку пілотного проекту єЧерга у грудні минулого року на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” до 15 травня кордон за електронним записом перетнуло 96 078 вантажівок, з них на “Ягодині” – 88 тисяч. За цей же період у системі зареєструвалось більше 38 тисяч водіїв.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України, за підтримки @USAID / UK aid проекту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.