Українська делегація взяла участь у e-Governance Conference 2024 у Тарту. Це триденна провідна конференція з електронного урядування, яку щорічно організовує Академія електронного управління. Конференція об’єднала майже 500 експертів із 67 країн, щоб обмінятися досвідом упровадження технологій та інновацій у державні процеси. На панельних дискусіях обговорили, яким має бути уряд в епоху цифрових технологій та ШІ.

«Ми віримо, що технології допомагають нам створити безпечне та світле майбутнє. Цифрова економіка повинна генерувати більшу частину ВВП країни. Нині інновації спрощують взаємодію з державою, рятують життя на передовій і створюють робочі місця в технологічному секторі», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Естонія — перша країна, чий досвід у розбудові цифрової держави вивчала Україна. Зокрема, на основі естонської платформи для взаємодії реєстрів X-road ми побудували українську систему обміну даними «Трембіта».

Під час e-Governance Conference українська делегація поділилася досвідом цифровізації в умовах повномасштабної війни. Зокрема, представили сервіси, які ввели в дію з початку вторгнення і які не мають аналогів у світі: «єВідновлення», комплексна послуга для бізнесу «е-Підприємець», чатбот «єВорог» тощо.

На панельній дискусії про доступ до цифрових ринків ЄС Ілля Родін, керівник програмного забезпечення «Дії», доповів про архітектуру сервісів і розвиток держави у смартфоні під час повномасштабної війни. Юрій Мацик, директор директорату розвитку цифрової інфраструктури Міністерства цифрової трансформації України, розповів про нову стратегію електронних комунікацій та енергостійкі мережі, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.