Із 1 квітня 2019 року відпуск лікарських засобів в межах програми реімбурсації «Доступні ліки» почали здійснювати за електронним рецептом. Відтоді понад 4,6 мільйона пацієнтів скористалися програмою, повідомляє МОЗ. Завдяки програмі забезпечується доступ до життєво необхідних ліків українцям, які мають хронічні захворювання, адже вартість цих ліків повністю чи частково відшкодовує Національна служба здоров’я України.

Важливо знати, що програма «Доступні ліки» охоплює дев’ять напрямів: серцево-судинні захворювання, діабет І і ІІ типів, нецукровий діабет, хронічні обструктивні захворювання легень, бронхіальна астма, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона, знеболення для паліативних хворих та ін. Із жовтня 2023 року пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для вимірювання рівня цукру в межах програми реімбурсації. Залежно від напряму виписати е-рецепт у межах програми «Доступні ліки» може лікар первинної медичної допомоги (сімейний лікар, терапевт чи педіатр) або лікар-спеціаліст. Знайти аптеку, яка відпускає ліки і тест-смужки в межах програми реімбурсації, можна, скориставшисьспеціальним дашбордом.