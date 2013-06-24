Норвезька енергетична компанія Equinor оголосила про завершення процесу виходу з останнього спільного з росією Хар'ягинського проєкту.
Про це йдеться у пресрелізікомпанії Equinor, повідомляє Укрінформ.
«25 травня 2022 року компанія Equinor оголосила про вихід із чотирьох спільних з «роснефтью» підприємств, а також про підписання угоди про вихід із Хар'ягинського проєкту. Тепер можемо підтвердити, що повний вихід із Хар'яги також завершено», - заявили в компанії.
Зазначається, що в межах виходу з Хар'ягинського проєкту, відповідно до чинних санкцій, компанія покрила свої зобов’язання щодо виведення з експлуатації, накопичені та заборговані Equinor протягом багатьох років.
«Після виходу з Хар'яги у Equinor не залишилося активів і проєктів в росії», - наголосили в компанії.
Частка Equinor у Хар'ягинському проєкті становила 30%, ще 20% акцій належали французькій компанії TotalEnergies, яка завершила операцію з продажу свого пакета 3 серпня. Решта 50% акцій у проєкті належали російським компаніям. За підсумками 2021 року об’єм видобутку нафти на Хар'ягинському нафтовому родовищі становив 1,56 млн тонн.
Як повідомлялося, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні провідних міжнародних компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід зі спільних проєктів.