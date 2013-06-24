Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Денис Шмигаль повідомив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоди про асоціацію з ЄС, а реакція словацької й угорської сторін вкрай політизована та маніпулятивна.

«Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці із країнами-членами ЄС, зокрема Угорщиною та Словаччиною. Ми впевнені, що справжню загрозу цим країнам становить росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій. І ми вдячні Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки», — сказав Прем’єр-міністр.

Сторони обговорили рішення саміту G7 про надання Україні 50 мільярдів доларів від російських конфіскованих активів. Денис Шмигаль зауважив, що завдяки цьому важливому рішенню Україна зможе пройти наступний рік. Він подякував ЄС та особисто Валдісу Домбровскісу за лідерство в цьому питанні. «Розраховуємо, що вже наприкінці цього року ці кошти будуть доступні Україні», — додав очільник уряду.

Прем’єр-міністр також подякував Єврокомісії за вже отримані 8 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Загалом цього року за програмою Україна розраховує отримати 16 мільярдів євро й аналогічну суму — наступного року. За словами Прем’єр-міністра, ця допомога має вирішальне значення для забезпечення стійкості та стабільності України в умовах повномасштабної війни, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.