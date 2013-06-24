Минулого тижня у шведському місті Мальме відбувся Міжнародний форум із питань пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом, у роботі якого взяв участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Відбулася його зустріч із шведським колегою Стефаном Льовеном.

Денис Шмигаль відзначив підтримку уряду Швеції для впровадження реформи з децентралізації, подякував за допомогу, надану через Шведське агентство з радіаційної безпеки для українських атомних електростанцій, а також за участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи».

«Диверсифікація джерел постачання ядерного палива — один з наших пріоритетів у контексті енергетичної безпеки. Україна виконала всі технічні умови для інтеграції Об’єднаної енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Для нас це стане важливим кроком у напрямі енергонезалежності», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Співрозмовники порушили питання співпраці в галузі утилізації та переробки сміття. Глава українського уряду зазначив, що досвід і передові технології шведських компаній можуть посприяти вдосконаленню системи утилізації в Україні.

На думку Дениса Шмигаля, інвестиції та збільшення інвестиційної активності можуть стати драйвером розвитку економічних відносин між нашими дружніми країнами: «Заохочуємо шведські компанії до продовження реалізації спільних проєктів в Україні, зокрема користуючись перевагами закону про так званих інвестиційних нянь».

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна готова й надалі розвивати співпрацю в галузі інформаційних технологій, зокрема в частині цифровізації та посилення кібербезпеки.

Під час робочого візиту до Королівства Швеція Денис Шмигаль провів зустріч із Прем’єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас.