Після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває більше половини енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС).