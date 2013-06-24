За координації Міністерства енергетики України у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства передано нову партію допомоги. Це три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«росія продовжує прицільно знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, обстрілюючи енергетичні об’єкти по всій країні. За допомогою наданого німецькими партнерами устаткування ми зможемо оперативніше відновлювати пошкоджене. Дякуємо Німеччині за цю підтримку та нашу постійну ефективну співпрацю», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, поповнився 4-ма вантажними автомобілями Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором автопарк АТ «Харківобленерго». Ще дві автівки отримали енергетики АТ «Миколаївобленерго», одну - фахівці АТ «Тернопільобленерго». Ще 9 автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей, також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської області.

Отримані автомобілі необхідні для оперативного виконання аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах обленерго. Інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.

Зазначимо, що з 2023 року у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства Україна отримує допомогу для відновлення енергосектору після російських атак. Ця підтримка, зокрема, містить пакет на суму 12 млн євро, виділений Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини для закупівель технічного обладнання для підтримки української енергосистеми.

Загалом з 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1670 тонн, зокрема трансформатори, генератори, кабель, арматуру для повітряних ліній та інше обладнання для відновлювальних робіт. Крім того, Німеччина - найбільший донор Фонду підтримки енергетики. Її внесок становить 225 мільйонів євро.