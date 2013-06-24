Наступного тижня синоптики прогнозують спеку, що призведе до збільшення споживання електроенергії і навантаження на все ще ослаблену енергетичну систему. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Для нашої енергосистеми, яка постраждала від масованих ворожих атак і постійних обстрілів, це може бути досить чутливо, тому може знову виникнути дефіцит електроенергії.

Якщо для балансування енергосистеми потрібно буде застосовувати планові відключення світла, енергетики будуть докладати максимальних зусиль, щоб їх мінімізувати», - зазначила заступник Міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі Марафону «Єдині новини».

Щоб скоротити прогнозований дефіцит, енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію, не вмикати одночасно потужні електричні прилади особливо в години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

По всій країні триває масштабна ремонтна кампанія з відновлення пошкодженого і зруйнованого російськими атаками обладнання.

Завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, в Україні уже понад два тижні не застосовуються графіки відключення світла. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною через руйнування росією 9 ГВт встановленої потужності.