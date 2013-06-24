Тільки протягом минулого року росія здійснила 33 масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Та, попри це, українським енергетикам вдається і надалі втримувати енергосистему цілісною і стійкою. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко у виступі у Верховній Раді України під час «Години запитань до Уряду». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні система працює в стабільному режимі. І ви це відчуваєте з погляду забезпечення споживачів необхідною електроенергією», - зазначив Міністр.

Водночас Герман Галущенко наголосив, що ситуація в енергетиці залишається складною.

«Перш за все, внаслідок дійсно безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року. І цього року, на жаль, зараз атаки відновилися. Масштабні атаки були минулого тижня. І щоденні атаки відбуваються на обладнання в різних містах, особливо у прифронтових регіонах. І, відповідно, ситуація дійсно небезпечна», - зазначив він.

Однак енергетики продовжують працювати над відновленням обʼєктів і ремонтами у цілодобовому режимі, а також готуються до «ще одного воєнного опалювального сезону». У межах цієї підготовки, зокрема, реалізуються заходи для посилення пасивного захисту енергообʼєктів.