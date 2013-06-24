З 24 лютого по 2 березня в країні занедужало 273 220 людей, із них 144 335 – діти. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на рівні країни був зафіксований у лютому і зараз у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

За даними обласних департаментів охорони здоров’я до лікарень з 24 лютого по 2 березня з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій (зокрема грипом, пневмонією та COVID-19) потрапило 9 048 пацієнтів, усі отримали необхідну медичну допомогу. Наразі, за даними регіонів, в лікарнях країни достатньо ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, рівень госпіталізації — не перевищено. На рівні регіонів продовжується щоденний моніторинг епідситуації та забезпеченості лікарень.

Загалом в порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. З початку циркуляції вірусів грипу в країні — з січня — зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких 4 — серед дітей. За даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу. Загалом, з початку епідемічного сезону, з 30 вересня 2024 року по 02 березня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 991 977 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів було підтверджено COVID-19.

Перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у п’яти областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Ще у 12 – спостерігається середній рівень: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській. В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми – кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі – додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається навпаки з респіраторних симптомів. За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд).

Найефективнішим способом посилення імунітету проти грипу та COVID-19 у світі визнана вакцинація. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості. Окрім того, усі області забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення у медзакладі після консультації у свого сімейного лікаря.