У жовтні в Україні починається епідемічний сезон: це означає, що серед населення зростає кількість випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ): застуда, COVID-19 та грип. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — це щорічна вакцинація, зокрема для людей з груп ризику. Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом.

Вакцинація проти грипу та COVID-19

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними для населення. Наразі медики використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. За оновленими рекомендаціямидля більшості людей достатньо зробити одне щеплення. Ревакцинацію через 6-12 місяців рекомендовано робити людям із груп ризику:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям старше 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: ураження серця, легенів, нирок тощо. Саме тому проти грипу рекомендована щорічна вакцинація. Вакцина не входить до переліку безоплатних щеплень. Вакцини проти грипу французького та корейського виробництва з початку жовтня вже доступні в аптеках. Вони сертифіковані та пройшли державний контроль якості.

Перші симптоми: яка різниця між застудою та грипом?

Застуда, як і грип, — це вірусні інфекції першочергово дихальних шляхів. При цьому різниця між ними є суттєвою — як за збудником та динамікою розвитку хвороби, так і за її ускладненнями. Грип починається дуже раптово. Часто на початку хвороби з’являється сильний головний і мʼязовий біль, гарячка, слабкість і виражена втома. Під застудою часто розуміють захворювання, що викликані іншими вірусами. Застуду частіше пов’язують з риновірусною інфекцією. Проте понад 200 різних вірусів можуть бути причиною для симптомів, які ми об’єднуємо під поняттям «застуда», що зазвичай розвивається впродовж кількох днів, і часто люди переносять її «на ногах». Як правило, вона починається з першіння в горлі та рясного нежитю. Протягом декількох днів у людини болить горло, закладений ніс, злегка підвищена температура, зʼявляється слабкість і головний біль.

Перші симптоми: яка різниця між грипом та COVID-19?

Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми — кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі — додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів, що робить його більш схожим до застуди.

Вірус грипу вражає передусім верхні дихальні шляхи та легені і на додачу — безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин. Це показали дослідження в Університеті штату Огайо (США). Крім цього, перебіг грипу загострює хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет, бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легенів тощо.

Нагадуємо, що після початку повномасштабної війни робота центрів масової вакцинації, які працювали в ТРЦ та інших пристосованих приміщеннях для масових щеплень, з безпекових міркувань була зупинена. Тому, щоб зробити щеплення, зверніться до свого лікаря.

Якщо ви змінили місце проживання чи переїхали в іншу область, зателефонуйте до контактного центру МОЗ та дізнайтесь найближчу адресу медзакладу. Номер контакт-центру — 0 800 60 20 19.