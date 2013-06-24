На платформі Megogo опублікували історію про бійців групи «NOBODY» спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В епізоді, що відкрив другий сезон документального проекту “Воїни”, розвідники описують свій шлях на війні та розповідають захопливі деталі бойових завдань.

«Це був найстрашніший момент у моєму житті. Я просто бачу перед собою п’ять ворожих солдатів ― на відстані метрів 10. І вони отак навскоси рухаються на нас. Розумію, що треба щось робити…», ― пригадав ближній бій боєць з позивним “МІНА”.