Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з представниками естонської делегації. Участь у зустрічі взяли заступник голови місії Посольства Естонії в Україні Вагур Соосаар, менеджер Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV) Ева-Марія Лійметс та генеральний директор Hepta Airborne Анрі Клеммер. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили допомогу естонських партнерів у відновленні об’єктів української енергетики після російських атак, а також напрямки співпраці для посилення гнучкості і стійкості енергосистеми Зокрема, представники естонської наголосили, що готові й надалі підтримувати український енергосектор.

Наразі опрацьовується питання доставки в Україну багатотонної партії допомоги.

Роман Андарак подякував Естонії за вже надану допомогу українському енергосектору, зокрема 15 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою близько 225 тонн (силові трансформатори, трансформатори струму і напруги). Заступник міністра ознайомив естонську сторону з поточною складною ситуацією в енергосистемі після посилення масованих російських атак на енергосектор, розповів про заходи для відновлення пошкоджених об’єктів та нарощування генеруючих потужностей.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили реалізації проєктів співпраці з Естонським агентством розвитку співробітництва (ESTDEV) з питань реконструкції енергетичної інфраструктури України.