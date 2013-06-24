Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) за підтримки Уряду Естонії та Генерального директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС (DG NEAR) запускає програму підвищення кваліфікації для українських державних службовців «Capacity building on EU integration». Проект реалізується у партнерстві з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мета програми – поглиблення знань українських держслужбовців-євроінтеграторів з фундаментальних принципів, цілей та функціонування ЄС; компетенцій інституцій ЄС і держав-членів, процесів ухвалення рішень ЄС; розширення ЄС та переговорів про вступ, а також узгодження законодавства України з правом ЄС.

«Україна отримала статус країни-кандидата та розпочала процедуру селф-скринінгу, робимо все для найшвидшого відкриття перемовин щодо членства України в ЄС. Цей процес є абсолютно новим для українських інституцій, тому маємо забезпечити найкращі можливості для підготовки професіоналів. Ми вдячні нашим партнерам з Естонії за готовність поділитися своїм досвідом з українськими держслужбовцями», – подякувала Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Програма розрахована на представників органів державної влади, зокрема міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, Офісу Президента України, які у подальшому працюватимуть над переговорним процесом щодо членства України в ЄС.

Навчання включає онлайн лекції та візит до Естонії. Серед тематичних пріоритетів: функціонування внутрішнього ринку, політика ЄС у сферу сільського господарства та рибальства, антикорупційна політика (включаючи цифровізацію систем правосуддя), протидія відмиванню коштів та свобода ЗМІ.

У рамках програми навчання пройдуть 70 українських державних службовців протягом 2023 року: 40 у першому півріччі (4 групи по 10 осіб), 30 у другому півріччі (3 групи по 10 осіб). Перші чотири навчальні курси заплановані на травень-червень 2023 року.