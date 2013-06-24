Естонія готова допомогти Україні обладнанням та досвідом у сфері захисту довкілля. Про це під час онлайн-зустрічі домовилися Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та Міністр екології Естонії Мадіс Каллас. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вони обговорили забруднення довкілля через війну та його наслідки для усього світу. Руслан Стрілець також озвучив найперші довкіллєві потреби України сьогодні. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Естонія наш надійний партнер, який беззаперечно підтримує Україну у нашій боротьбі за свою свободу та наш курс до ЄС і НАТО. Міністерство екології Естонії готове передати обладнання для моніторингу стану довкілля і поділитися з українськими фахівцями досвідом у фіксуванні забруднення довкілля. До того ж естонські фахівці можуть підтримати українську довкіллєву сферу експертно - передати нашим фахівцям досвід імплементації реформ у сфері захисту довкілля. Попри війну, Україна потребує такої експертної підтримки, адже ні на мить не припиняла впроваджувати євроінтеграційні реформи», - повідомив Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля подякував Мадісу Калласу за зустріч та започаткування співпраці між нашими міністерствами. Україна та Естонія разом зможуть показати хороші результати й відповісти на поточний виклик – врятувати природу Європи.

Крім того, Руслан Стрілець запросив Мадіса Калласа відвідати Україну. Адже цифри про шкоду довкіллю від війни на папері, це лише цифри. Міністр екології Естонії має на власні очі побачити наслідки російських злочинів на українській землі.