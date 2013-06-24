Естонія розглядає можливість з реалізації нових проектів по відновленню зруйнованої інфраструктури, а також шукає можливості розширити економічну співпрацю з Україною. Про це йшлося під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко із делегацією на чолі із Міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, передає Урядовий портал.

«Перш за все, хочу висловити щиру подяку за високий рівень підтримки України у наданні військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Завдяки підтримці наших партнерів, особливо таких добрих друзів, як Естонія, Україна демонструє, що може бути стабільною навіть в умовах тотальної агресії.

Зараз для нас дуже важливі питання відновлення економіки. І ми запрошуємо естонський бізнес інвестувати в Україні, серед іншого в сфері логістики, енергетики, переробки та в ІТ. Для їхньої реалізації треба впроваджувати ефективні інструменти страхування військових ризиків. І якщо Естонія через власне експортно-кредитне агентство KredEx страхуватиме не тільки естонські, а й українські інвестиції – ми тим самим заохотимо створення багато спільних українсько-естонських підприємств. Ми не знаємо, скільки ще продовжуватиметься війна, тому нам треба навчитись воювати, працювати і жити водночас», - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, особливим пріоритетом для Міністерства економіки зараз є гуманітарне розмінування українських земель. Наразі 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними речовинами, включно з тимчасово окупованими територіями.

«Зараз Україна є великим полем для випробування, як військового обладнання так і машин для розмінування. І ці сфери розвиваються дуже швидко. Наприклад, минулого року у нас не було жодного виробника важких машин для розмінування. Тому ми імпортували їх з Хорватії та Словаччини. А сьогодні ми вже виробляємо подібні машини в Україні. Зараз ми намагаємося розробити дрони зі сканером, який допоможе нам ідентифікувати пластикові міни. Якщо естонський бізнес готовий долучитись до таких розробок, запрошуємо його в Україну», - запевнила Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили можливість залучення Естонії до співфінансування програм прямої підтримки малого та середнього бізнесу та до ряду соціальних проектів.

Довідково

Естонія розпочала надання військової допомоги нашій державі ще до початку широкомасштабної війни рф проти України, що вплинуло на хід бойових дій в перші тижні війни. Уряд Естонії надав військової допомоги на суму понад 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП Естонії. Станом на сьогодні, Естонія вже надала Україні 16 пакетів військової допомоги.

З початку російської агресії проти України Естонія вже надала Україні гуманітарної допомоги на суму 24,6 млн євро, з яких урядова допомога складає 5,6 млн євро, приватна допомога – 19,0 млн євро.

Естонська сторона надає допомогу у повоєнному відновленні Житомирської області і зосереджує увагу на двох напрямах – ремонт і будівництво громадських споруд і реабілітація постраждалих жінок і дітей (у 2022 р. було виділено 1,98 млн євро на відновлювальні роботи).