«Вітаю Президента Естонії Керсті Кальюлайд, яка перебуває в Україні з офіційним візитом. У нас чимало спільних тем для переговорів: від протидії гібридній російській агресії до розвитку торговельних відносин. Таллінн зацікавлений співпрацювати у сфері ІТ, енергоефективності та енергозбереження, у транспортній галузі, передусім у сегменті вантажоперевезень. Ми зацікавлені в залученні естонських інвестицій в український бізнес. За підсумками минулого року, загальний обсяг вкладень Естонії в економіку України перевищив 200 мільйонів доларів». Такими лаконічними словами охарактеризував свою зустріч з поважною гостею Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбуці.
Естонська Республіка входить до топ-30 торговельних партнерів України перед- усім серед європейських країн. Згідно з Експортною стратегією держави, вона увійшла до числа перспективних ринків. За підсумками 2017 року, експорт українських товарів і послуг до Естонії зріс на 34,1% і становить 177,8 мільйона доларів. Позитивне сальдо торгівлі сягає 33,3 мільйона доларів. Структура нашого експорту така: електричні машини, чорні метали, деревина й вироби з неї, готові продукти із зерна, мінеральне паливо, нафта й нафтопродукти. Загальний обсяг естонських інвестицій в економіку України на початок року становив 228,6 мільйона доларів. Кошти вкладено у промисловість, оптову й роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, операції з нерухомим майном, у підприємства транспорту, поштову діяльність, інформацію та телекомунікації. Естонських партнерів цікавлять інформаційні й комунікаційні технології, спільні проекти в енергоефективності та енергозбереженні, транспортній галузі, передусім у сегменті вантажоперевезень.
«Свого часу ми недооцінили загрозу, яка постала перед Україною, але нині наша стратегія в тому, що ми залишаємося відданими європейським цінностям і політиці санкцій проти країни-агресора», — запевнила Керсті Кальюлайд Володимира Гройсмана.
Вони обговорили спільну протидію будівництву газопроводу «Північний потік-2» і популяризацію можливостей нашої ГТС, розбудову в Україні антикорупційної інфраструктури в контексті захисту прав і власності інвесторів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»