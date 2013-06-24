Естонія й надалі підтримуватиме Україну, у тому числі шляхом додаткової військової допомоги.

Про це заявив міністром оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі з послом України Мар’яною Бецою, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу посольства України в Естонії.

Під час зустрічі посол поінформувала очільника естонського оборонного відомства про ситуацію в Україні у контексті війни росії проти України, а також висловила вдячність за надану Естонією безпрецедентну військову допомогу.

«Міністр Ханно Певкур підтвердив, що Естоніяй надалі підтримуватиме Україну, у тому числі шляхом додаткової військової допомоги», - повідомили у посольстві.

Сторони також обговорили подальші кроки двостороннього співробітництва у військовій сфері з урахуванням триваючої російської військової агресії, а також питання допомоги українським вимушеним переселенцям в Естонії.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, на якій сторони обговорили зміцнення міжурядового діалогу, підтримку й повоєнне відновлення України.