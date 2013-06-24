Про стан підготовки та проведення переговорного процесу щодо членства України в ЄС йшлося під час зустрічі заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Євгенія Федоренка з Послом з особливих доручень Східного партнерства Департаменту ЄС Міністерства закордонних справ Естонії Гертом Антсу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Естонія є однією з держав, які найбільш активно відстоюють незалежність і територіальну цілісність України та притягнення росії до відповідальності за скоєні злочини, а ще надають нашій країні значну військову, гуманітарну та економічну допомогу.

“Ми цінуємо підтримку естонських партнерів євроінтеграційного руху України та адаптації національного законодавства до європейського. Дякуємо за організований обмін досвідом для наших представників. Активна робота з державами-членами ЄС є важливою для України, адже скорочує відстань між нами та ЄС”, – наголосив Євгеній Федоренко.

Заступник Міністра зауважив, що у рамках переговорного процесу з ЄС заплановано проведення розʼяснювальних зустрічей щодо розділу 27 «Довкілля». Тож Україні цікавий досвід Естонії щодо проходження цього етапу та подальшої підготовки переговорних позицій.

“Крім того, розділ 27 “Довкілля” дуже динамічний в ЄС. Акти постійно змінюються, скасовуються і додаються нові. Ми зацікавлені в експертній підтримці естонських колег у підготовці України до переговорів за певними напрямами зазначеного розділу”, – зазначив Євгеній Федоренко.

Герт Антсу запевнив, що Естонія залишатиметься надійним партнером на шляху до вступу України до ЄС.

Також у рамках зустрічі обговорили наслідки, яких завдає російська збройна агресія українському довкіллю. Заступник Міністра наголосив, що для України важливе долучення Естонії до Довкіллєвої декларації та підтримка Екологічного договору для України, який напрацювала Міжнародна робоча група з оцінки екологічних наслідків війни під головуванням ексміністерки закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем та голови Офісу Президента України Андрія Єрмака.