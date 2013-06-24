Глава МЗС Естонії Урмас Реінсалу виступив із заявою до російської федерації із закликом зупинити обстріли, а також окупацію Запорізької АЕС, назвавши це «ядерним тероризмом».
Про це він написав у неділю на офіційній Твіттер-сторінці, передає Укрінформ.
«росія повинна негайно припинити ядерний тероризм у Запоріжжі та передати всі атомні енергетичні об'єкти в Україні - українській стороні», - заявив глава зовнішньополітичного відомства Естонії.
Він також розмітив у своєму дописі хештеги «Зупиніть російську агресію» та «Стоїмо разом з Україною».
Нагадаємо, у п’ятницю й суботу російські військові двічі обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.