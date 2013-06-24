Глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу заявив, що слід ще сильніше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на газету Postimees.

«Ми бачимо, що ця (діюча – ред.) цінова стеля спрацювала, вона не викликала жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумно зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафтузараз нижча за цю цінову стелю», - сказав на пресконференції уряду Рейнсалу.

Як зазначив глава естонського МЗС, «якщо ми хочемо тиснути на росію, цінова планка має бути нижчою за ринкову ціну».

Рейнсалу також повідомив, що на пропозицію Естонії та Польщі досягнуто домовленості регулярно переглядати цінову планку і вперше така процедура буде проведена в середині січня. Зокрема, буде розглянута пропозиція знизити цінову планку, наголосив міністр.

Крім того, за його словами, Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використовувати заморожене російське майно, зокрема, резерви російського центробанку для підтримки України. За словами міністра, «допомога, надана всім західним світом за минулий рік, суттєво менша за заморожені активи».

Як повідомлялося, ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти на європейський ринок морським шляхом, а також граничне цінове обмеження 60 доларів США за барельдля її поставок до третіх країн з використанням європейських суден або торговельних послуг.