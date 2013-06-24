Допомога щодо евакуації населенню на Сумщині має бути вчасною та скоординованою. Про це йшлося у ході засідання Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, яке відбулося минулого тижня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, представники УВКБ ООН нагадали, що для евакуйованого населення Сумської області передбачена фінансова допомога. Її сума становить 3 600 грн на особу в місяць та виплачується протягом трьох місяців. Тобто, загальна сума складає 10 800 грн.

Подати заявку на її отримання можна у пунктах збору даних БФ «Право на захист».

Гуманітарна місія «Проліска» також сприяє виїзду мирного населення з небезпечних регіонів. У тому числі, організовує спеціальну медичну евакуацію маломобільних, важкохворих людей та людей з інвалідністю на спеціалізованому транспорті в супроводі медичного персоналу.

Також йшлося про підтримку місць тимчасового перебування ВПО із Сумщини. Міжнародні партнери висловили готовність забезпечити їх продуктами харчування. Зокрема, представники Гуманітарної організації «Людина в біді» запевнили, що допоможуть запасами питної води та ємностями для її зберігання.

«Щиро дякую усім нашим партнерам, які виявили готовність і надають підтримку евакуйованому населенню. Вкотре наголошую, що для максимального соціального ефекту представники місцевих влад та громад мають налагоджувати з ними чітку комунікацію», — зазначила Віце-прем’єр-міністр.