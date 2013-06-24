Евакуйованих мешканців Донеччини прийматимуть Волинь та Рівненщина.

Про це йшлося на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віце-прем'єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, передає пресцентр Урядовий портал.

З 23 березня безкоштовний евакуаційний поїзд із Покровська змінює місце прибуття. Якщо раніше він курсував на Житомирщину, то тепер евакуйовані прибуватимуть у Волинську та Рівненську області.

Там внутрішньо переміщених осіб розмістять у місцях безпечного перебування. Їм нададуть фінансову, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.

Наразі в цих областях визначені місця для розміщення понад 1200 внутрішніх переселенців.

На залізничних станціях, куди прибуватиме евакуаційний поїзд, будуть розгорнуті прийомні пункти або хаби, в яких ВПО зможуть дізнатися всю необхідну інформацію.