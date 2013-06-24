Потреба замінити радянський парк тактичних літаків на платформу західного багатоцільового винищувача опрацьовували задовго до повномасштабного вторгнення. Нарешті у травні 2023 року було створено коаліцію повітряних сил, що стало початком реалізації цього важливого завдання. Нині вона налічує 14 учасників (Бельгія, Велика Британія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Франція, Чехія, Швеція) на чолі з державами-лідерами коаліції (Данія, Нідерланди та США).

Мета коаліції — не лише забезпечення України літаками західного зразка й авіаційними засобами ураження до них, а й підготовка українських пілотів, механіків, іншого персоналу для обслуговування літаків. Ці дії спрямовано на розбудову та розвиток Повітряних сил ЗС України, забезпечення переходу авіаційного парку на нові зразки західної авіації й головне — забезпечення взаємосумісності з авіацією НАТО.

«Наші пілоти демонструють навички та ефективність західної авіації в українському небі. Для відбиття російських атак і здобуття переваги в небі ми потребуємо більше літаків. Працюємо з партнерами над цим та очікуємо на їхні відповідні рішення щодо передачі більшої кількості платформ для досягнення кінцевої мети — сумісності нашої та їхньої авіації», — наголосив заступник міністра оборони з європейської інтеграції Сергій Боєв.

Про передачу літаків F-16 досі оголосили Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Перші з них Україна вже отримала 2024 року від Данії та Нідерландів. Франція анонсувала передачу нам винищувачів Mirage 2025 року.

Нині опрацьовують механізм передачі двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890, про надання яких Швеція оголосила в травні 2024 року, і перенавчання авіаційного персоналу для їх застосування та обслуговування, повідомляє Міністерство оборони.