Під час зустрічі з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен Прем’єр­міністр Денис Шмигаль подякував за підтримку в посиленні протиповітряної оборони України. Він відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot.

«Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F­16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру», — наголосив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили зокрема спільні оборонні виробництва та обмін технологіями, а також Глобальний саміт миру у Швейцарії.

«Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні», — підкреслив Прем’єр­міністр.

Ще одна важлива тема зустрічі — євроатлантична інтеграція нашої країни. Денис Шмигаль зауважив, що Україна покладається на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі із ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Міністри оборони двох країн Рустем Умєров і Кайса Оллонгрен обговорили подальші кроки для зміцнення обороноздатності у протистоянні з росією.

«Кайса Оллонгрен — частий і бажаний гість у Києві, що підкреслює важливу роль Нідерландів у наданні допомоги Україні в боротьбі з російською агресією. Щиро дякую їй та народу Нідерландів за цю підтримку», — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Нідерландську делегацію поінформували про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України.

Очільники оборонних відомств двох країн детально зупинилися на можливих шляхах участі Нідерландів у закупівлях зброї та боєприпасів для українських воєнних потреб. Рустем Умєров також обговорив з Кайсою Оллонгрен варіанти співпраці в галузі оборонного виробництва, закликавши Нідерланди інвестувати у спроможності українських виробників зброї.

«Нідерланди — один з лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм. Також особливу увагу ми приділили ініціативі F­16. Коаліція F­16 одна з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство в ній. Робимо все можливе, щоб літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше», — додав Рустем Умєров, повідомили в Міноборони.