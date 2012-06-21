Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Facebook зажадав обов'язкової вакцинації співробітників в американських офісах компанії, які бажають повернутися на роботу.

«Коли наші офіси знову відкриються, ми будемо вимагати, щоб кожен, хто приїжджає на роботу в будь-який з наших офісів в США, проходив вакцинацію», – заявила віце-президент по персоналу Лорі Голер.

За її словами, Facebook створить спеціальні робочі місця для тих, хто не може бути вакцинованим з медичних або інших причин.

Facebook раніше повідомив штатним співробітникам, що більшість з них можуть продовжувати працювати з дому після пандемії, якщо їх службові обов'язки можуть виконуватися у віддаленому режимі. Ця новина з'явилася на наступний день після того, як генеральний директор Facebook Сундар Пічаї повідомив співробітникам, що Google відкладе повернення в офіси ще на один місяць в зв'язку з поширенням «дельта» -штамма коронавіруса.

Корпорація Apple також раніше перенесла терміни повернення своїх співробітників в офіси, хоча публічно не повідомляла про обов'язкову вакцинацію персоналу. Компанія вимагатиме, щоб клієнти і співробітники носили маски в більшості її магазинів в США, починаючи з 29 липня, повідомляє CNBC. Хоча ще кілька тижнів тому роботодавці не вимагали від співробітників зробити щеплення від COVID-19.

Раніше Центри з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) відкликали свої попередні рекомендації з використання масок для повністю вакцинованих людей, заявивши, що їм знову слід носити засоби захисту майже всюди. Директор CDC Рошель Валенські сказала, що ця зміна пов'язана з новою інформацією про «дельта» -штам. З'ясувалося, що деякі щеплені люди можуть поширювати цей різновид SARS-CoV-2 серед інших.