Уряд пропонує бізнесу програми підтримки для подолання проблеми нестачі кваліфікованих кадрів та можливості безпосередньо впливати на підготовку потрібних фахівців. Про це йшлося під час круглого столу з представниками креативних індустрій, в якому взяли участь керівники Міністерства економіки та Державної служби зайнятості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми розуміємо, що проблема номер один, не тільки для креативних індустрій, а й для всіх роботодавців – це брак кваліфікованих працівників. Нині ми маємо структурне безробіття, коли на ринку є фахівці, є вакансії, але пошукачі роботи і роботодавці не можуть задовольнити потреби одне одного. Саме тому ми почали реформу Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Бізнес може долучитися до наглядових рад центрів і впливати на те, яким професіям і як навчають слухачів курсів, щоб вони отримували навички, які нині затребувані роботодавцями», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України.

Під час заходу керівництво Мінекономіки та Державної служби зайнятості представило програми підтримки бізнесу, зокрема й спрямовані на підготовку фахівців та покращення ситуації з забезпеченням кадрами у fashion-індустрії.

«Ми пропонуємо бізнесу низку інструментів підтримки, серед яких гранти на розвиток своєї справи — від мікрогрантів у 250 тис. грн до грантів на 8 млн грн. Також готові допомогти у вирішенні проблеми нестачі кадрів — через навчання потрібних підприємцям фахівців, або підвищення кваліфікації їхніх співробітників в центрах профтехосвіти чи через програму ваучерів. Підтримуємо фінансово бізнес, який бере на роботу внутрішніх переселенців, компенсуємо витрати на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю», — розповіла заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Одна із можливостей, про яку говорили представники центральної влади, стосується налагодження співпраці між представниками креативних індустрій та Центрами профтехосвіти Державної служби зайнятості. Як зазначила директорка ДСЗ у Центрах є вся необхідна база для навчання, кваліфікації та перекваліфікації працівників для легкої промисловості.

«Тільки в цьому році 486 людей пройшли навчання для роботи у креативних індустріях в центрах профтехосвіти Служби зайнятості. Таким професіям ми навчаємо у п'яти з восьми наших закладів: у Рівному, Полтаві, Харкові, Одесі та Львові. Ми індивідуально підходимо до кожного роботодавця та можемо під кожного створити окрему освітню програму, яка необхідна саме для вашого виробництва. Можемо працювати в рамках дуальної форми навчання, тобто, ми даємо людині коротку теоретичну частину, а далі людина проходить практику на вашому виробництві, з подальшим працевлаштуванням. Наші центри оснащені сучасним обладнанням та технологіями», — зазначила керівник Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк.

Захід відбувся в партнерстві Міністерства економіки, ГО «Розвиток бізнес-сектору України» та за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».