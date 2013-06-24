Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук разом із представниками оперативного штабу при ДСП ЧАЕС на чолі з головою Держагентства з управління зоною відчуження Григорієм Іщенком оглянули наслідки влучання російського ударного дрона з фугасною бойовою частиною в захисну оболонку арки нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття». Ситуація контрольована. За її словами, Кабінет Міністрів спрямував понад 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС, збільшив фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком.

«Продовжуємо співпрацю з партнерами та донорами. ЄБРР запевнив нас у підтримці безпеки Чорнобильської АЕС та готовності до спільних зусиль для пом’якшення та усунення наслідків цієї агресії. На черзі — технічні консультації», —зазначила Світлана Гринчук. Вона поспілкувалася з рятувальниками та спеціалістами оперативного штабу, які здійснюють моніторинг на локації 24/7. Ліквідація наслідків російського теракту триває.

«Рівень радіації на об’єкті з 14 лютого не змінився. Радіаційна ситуація перебуває під постійним контролем. Це підтвердили експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри», — повідомила Світлана Гринчук.

Міністр зауважила, що росіяни продовжують загрожувати ядерній безпеці.

«Атаки на нашу інфраструктуру тривають. Події на ЧАЕС — це та межа, яку вкотре переступила росія, адже арку нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» будували для захисту від радіаційної загрози, а не від збройної агресії. Маємо разом з міжнародною спільнотою шукати рішення, щоб завадити ворогові», — резюмувала вона, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.