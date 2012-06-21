Спеціалісти з лондонської художньої галереї Philip Mold & Co визначили, що мініатюрний портрет англійського дворянина Уолтера Релі насправді зображує короля Франції Генріха III (1574-1589). Невідомо, як старовинна робота потрапила до Великобританії. Можливо, її вивезли з Франції після революції.

Про це відкриття розповідає The History Blog.

Довжина мініатюрного портрета – всього 5 см. Коли реставратори зняли його раму, вони виявили на зворотному боці ім'я відомого живописця Жана Декура, що жив у XVI столітті і працював придворним художником.

Декур був майстром мініатюр і власним художником Шарля де Бурбона, принца де ла Рош-сюр-Йона, в 1553 році, перш ніж стати придворним художником Марії Королеви Шотландської, вдови короля Франції Франциска II в 1562 році. Художник був в Англії в 1565-66 роках, де намалював королеву Єлизавету I та її фаворита Роберта Дадлі, графа Лестера. Портрет відрізняється надзвичайною ретельністю в деталях, реалістичним обличчям і об'ємним зображенням коштовностей.

Генріх III – останній король Франції з династії Валуа. Його правління припало на епоху Релігійних воєн. Генріх був убитий монахом-домініканцем і завзятим католиком Жаком Клеманом за те, що прагнув до миру з гугенотами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

