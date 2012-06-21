Багато галузей бізнесу істотно постраждали через введені 2020 року коронавірусні обмеження. Однак є й ті, хто виграв, вважають аналітики. Найбільший поштовх пандемія COVID-19 надала онлайн-продажу продуктів харчування та різних супутніх товарів. За рік зростання галузі становить 255%, що на 202% більше, ніж в інші роки. Такі дані наводить платіжний сервіс для інтернет-магазинів CloudPayments.

Фахівці проаналізували онлайн-продаж у п’яти галузях, де за рік пандемії (з березня 2020 року по лютий 2021-го) спостерігали найбільший приріст. Досліджували онлайн-продаж продуктів і супутніх товарів, електроніки, доставку готової їжі, спортивних товарів, освітні послуги. На другому місці за зростанням — онлайн-продаж товарів для спорту. У рік пандемії галузь зросла на 69%, тоді як зазвичай зростання обороту становило лише 15%. Третю сходинку посів онлайн-продаж електроніки, де оборот зріс на 83% порівняно з попереднім аналогічним періодом. До пандемії показник становив лише 39%. На четвертому місці — готова їжа з доставкою, а на п’ятому — онлайн-освіта. Зростання галузей становило 24% і 18% відповідно.

Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»