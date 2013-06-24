В Україні триває реалізація Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Олени Зеленської. У її рамках Міністерство економіки спільно з Держпраці та Держслужбою зайнятості реалізують проект з психосоціальної підтримки українців на робочому місці. Про це повідомляє Урядовий портал.

На першому етапі фахівці цих служб проходять спеціальне навчання, щоб згодом фахово пояснювати роботодавцям, що турбота про персонал та його ментальне здоров’я – це інвестиція, а не витрати. Водночас Служба зайнятості працює над створенням системи well-being, яка спрямована на залучення та утримання кадрів.

«Через повномасштабне російське вторгнення переважна більшість українців уже майже півтора року живе у стані тривоги. Це дуже негативно впливає на кожного з нас, також на нашу продуктивність та якість нашої роботи, а відповідно на економіку країни. За даними Міжнародної організації праці, втрата продуктивності через порушення психічного здоров’я щороку обходиться глобальній економіці в трильйон доларів», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко.

Під час зустрічі з першою леді Оленою Зеленською на засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я Міністр також повідомила, що 384 фахівці Держпраці вже пройшли відповідне навчання. Крім того, Служба зайнятості підготувала модульні навчальні програми про ментальне здоров’я. А на тренінговій платформі “24/7” Центру підвищення кваліфікації доступні матеріали зі стресостійкості та профілактики емоційного вигорання. Ці напрацювання є максимально актуальними в контексті підтримки ветеранів та їхньої інтеграції у цивільне життя і повернення до цивільних професій.

Загалом у межах проекту «Інвестування в людський капітал: психосоціальна підтримка на робочому місці, професійна стійкість» протягом 2023-2024 років планують охопити понад 8,6 мільйона працевлаштованих українців та 700 тисяч безробітних. Передусім психологічна допомога надаватиметься ветеранам, людям з інвалідністю, працівникам з дітьми, неповнолітнім, евакуйованим з тимчасово окупованих територій.

«Світова практика свідчить, що в тих країнах, де люди опікуються своїм ментальним здоров’ям, працівники менше хворіють, якісніше працюють та більше заробляють. Від цього у виграші також бізнес та держава. Для України – це вкрай важливо. Адже у найближчі роки нас чекає масштабна відбудова країни, а для цього нам потрібні світлі голови та працьовиті руки наших людей», – підсумувала Юлія Свириденко.

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Олени Зеленської забезпечує Координаційний центр з психічного здоров'я при Кабінеті Міністрів України за експертного партнерства та підтримки ВООЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є Міжвідомча координаційна рада Кабінету Міністрів України.