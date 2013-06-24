Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів зустріч із представниками найбільших українських фармацевтичних компаній, які підписали декларацію про зниження цін на лікарські засоби. У фокусі обговорення — результати вже впроваджених змін та подальші кроки для забезпечення прозорого ціноутворення на ліки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З 1 березня ці компанії знизили ціни на 30% на 100 найбільш затребуваних серед українців препаратів українського виробництва. Цей крок є частиною реалізації плану, затвердженого РНБО та введеного в дію Указом Президента України, щодо стабілізації ситуації з цінами на лікарські засоби.

«Фармацевтична галузь — стратегічно важлива для нашої системи охорони здоров’я. Системний діалог з виробниками є ключовим для якісної імплементації узгоджених рішень. Ми вдячні компаніям, які проявили відповідальність і вже виконали взяті зобов’язання щодо зниження цін. Працюємо разом над тим, щоб ефективні та якісні ліки були доступні кожному, запроваджуючи інструменти, що дозволяють створити прозорі, чесні та зрозумілі правила функціонування фармацевтичного ринку», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Учасники зустрічі обговорили ключові кроки, що вже реалізуються, а саме: зниження цін українськими виробниками, державне врегулювання граничних націнок, заборона маркетингових платежів та відновлення перевірок аптечних мереж Держпродспоживслужбою щодо контролю цін.

За даними аналітичних агентств, з кінця лютого спостерігається суттєве зниження середньозваженої роздрібної вартості ліків, включених до переліку ТОП-100. Станом на 6 квітня вона зменшилася на 27%. Щодо додаткового переліку (понад 200 українських препаратів), відпускні ціни на які також знижені виробниками на певний відсоток, маємо зниження на 30%.

Окремо обговорили запровадження національному каталогу лікарських засобів та механізму реферування цін. Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову, на виконання положень Закону України «Про лікарські засоби», які були прийняті Парламентом у лютому цього року. Це дозволить ефективніше регулювати ціноутворення на лікарські засоби, запобігати необґрунтованим націнкам і забезпечувати прозорість у закупівлях.

Також йшлося про посилення контролю за відпуском рецептурних препаратів і відповідність аптечних закладів кадровим вимогам. Міністр охорони здоров’я дав відповідне доручення Державній службі з лікарських засобів. Відпускати ліки мають виключно фахівці з профільною освітою — це питання безпеки пацієнтів.

Окрім питань цінового регулювання, учасники зустрічі обговорили стратегічні напрями розвитку галузі — зокрема, запуск нових генеричних препаратів, участь у формуванні фармацевтичної незалежності Європейського Союзу шляхом забезпечення повного циклу виробництва на території України, а також розширення присутності українських виробників на ринках Європейського Союзу.

Усі сторони підтвердили необхідність збереження соціально відповідального підходу до ціноутворення та продовження співпраці задля прозорості, стабільності та конкурентоспроможності фармацевтичного ринку.

Міністерство охорони здоров’я продовжує відкритий діалог з усіма учасниками ринку, щоб забезпечити безперебійне постачання ліків, розвиток вітчизняного виробництва та доступність препаратів для українців.